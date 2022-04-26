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26апреля
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Актёра, сыгравшего гастарбайтера Джамшута, нашли в приюте для бездомных

70-летний Валерий Магдьяш остался без жилья

Актёра, сыгравшего гастарбайтера Джамшута, нашли в приюте для бездомных
Фото: massmedia.fun

Актёр Валерий Магдьяш, исполнивший Джамшута в проекте «Наша Russia», переживает трудные времена. Недавно артиста нашли в приюте для бездомных, сообщает «СтарХит».

Роль Джамшута принесла Магдьяшу большой успех. На волне популярности он решил продать квартиру и вложить все деньги в бизнес. Но по дороге в банк его ударили по голове арматурой и ограбили. Актёр четыре дня находился в коме и перенёс несколько операций.

После этого Валерий Магдьяш катится по наклонной. В 2019 году его приютили друзья в Ессентуках, однако он начал пить и дебоширить. Несколько месяцев назад к общественному деятелю Валерию Файкину обратились граждане, которые попросили помочь артисту.

В эфире шоу «За гранью» Файкин рассказал, что в спившемся мужчине с трудом можно было узнать некогда знаменитого актёра. Тогда его перевезли в пригород Пятигорска в приют для бездомных, где живут такие же несчастные, как и он. Там Магдьяша поставили на ноги и подарили смысл жизни.

70-летний артист рассказал, что с ним не общаются дети и внуки. Старшая дочь переехала за границу, а младшая живёт в Санкт-Петербурге, но не хочет встречаться с отцом.

Коллеги Магдьяша были очень удивлены увидеть его в студии. По их словам, они думали, что актёра уже нет в живых. Продюсеры программы обещали помочь бывшей звезде. Ему обновили портфолио и записали новую визитку. Артист очень надеется, что сможет вернуться в профессию и снова сниматься. Со спиртным Магдьяш завязал уже три года назад.

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#шоу-бизнес

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