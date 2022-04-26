Василий Орлов назвал «АмурЭкспоФорум» важнейшим событием в деловой жизни Приамурья

Международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2022» с участием всех крупных представителей бизнеса, а также федеральной и региональной власти пройдет в Благовещенске в последних числах мая. В нынешних экономических условиях форум станет первой международной площадкой по поиску новых рынков и поставщиков в азиатском регионе.

В этом году основной целью форума является формирование в Приамурье одного из центров российско-китайского сотрудничества. В условиях экономической войны с Западом роль торговли с Китаем заметно возрастает. Серьёзные проекты уже реализуются в транспорте и энергетике, товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 11 процентов. В этой ситуации Благовещенск и Хэйхэ должны стать логистическими центрами торговли.

Деловая программа форума охватит вопросы работы в условиях новой реальности и определит возможности, которые открывает российско-китайское торговое взаимодействие. Основные мероприятия форума в этом году пройдут в Общественно-культурном центре и «Точке кипения».

— Уверен, что «АмурЭкспоФорум» станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая, – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.