В Тынде подросток украл деньги с банковского счёта своей бабушки

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Тынды, укравшего деньги с банковского счёта своей бабушки, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Согласно материалам уголовного дела, в марте этого года обвиняемый взял телефон своей бабушки и без её ведома через отправку СМС-сообщения перевёл деньги со счёта потерпевшей на свой банковский счёт. Позже эти деньги молодой человек потратил на развлечения.

Подобное преступление подросток совершает не впервые, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, уточнили в СК.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.