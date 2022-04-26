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26апреля
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сегодня, 16:41 0

В Тынде подросток украл деньги с банковского счёта своей бабушки

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи

В Тынде подросток украл деньги с банковского счёта своей бабушки
Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Тынды, укравшего деньги с банковского счёта своей бабушки, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Согласно материалам уголовного дела, в марте этого года обвиняемый взял телефон своей бабушки и без её ведома через отправку СМС-сообщения перевёл деньги со счёта потерпевшей на свой банковский счёт. Позже эти деньги молодой человек потратил на развлечения.

Подобное преступление подросток совершает не впервые, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, уточнили в СК.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#суды #Тында #криминал #происшествия

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