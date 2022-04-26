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26апреля
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сегодня, 16:21 2

Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам приёма беженцев из Донбасса

В Амурскую область прибыли 29 человек

Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам приёма беженцев из Донбасса
Фото: pixabay.com

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам приёма и адаптации вынужденных переселенцев с Украины, Луганской и Донецкой народных республик, сообщает правительство Амурской области.

— Наша страна приняла уже около 900 тысяч переселенцев. Из них более 7 тысяч человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг принять их на дальневосточной земле, дать им всё необходимое для жизни и работы, – прокомментировал Юрий Трутнев.

В Приамурье в частном порядке прибыли 29 человек, они встали на миграционный учёт. Прибывшие живут у родственников, сейчас они оформляют все необходимые документы, с людьми уже работает управление занятости населения. Уточняется, что специалисты этого ведомства сейчас работают и в пунктах временного размещения в Ростовской области и предлагают переселиться в Амурскую область в рамках государственной программы переселения бывших соотечественников. Первые переселенцы выедут в регион 27 апреля.

Тем временем в Приморский край прибыли 405 человек, из них 318 переселенцев находятся в пунктах временного размещения. В Хабаровский край 29 апреля приедут 311 человек, 60 переселенцев прибыли ранее.

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#Украина #Дальний Восток #помощь

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Комментарии
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  • LT

    LT
    2 часа назад

    Орлов скидывай тему под любым предлогом. нихера они не беженцы. будут требовать нипойми чего. их в лднр под дулами заставляли заткнутся. у тебя где дула. шли нахер

  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    29 минут назад

    конечно они не беженцы. настоящие беженцы в гейропе, требуют очень полезные вещи, типа тура в Париж, детям показать.

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