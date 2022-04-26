Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам приёма беженцев из Донбасса

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам приёма и адаптации вынужденных переселенцев с Украины, Луганской и Донецкой народных республик, сообщает правительство Амурской области.

— Наша страна приняла уже около 900 тысяч переселенцев. Из них более 7 тысяч человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг принять их на дальневосточной земле, дать им всё необходимое для жизни и работы, – прокомментировал Юрий Трутнев.

В Приамурье в частном порядке прибыли 29 человек, они встали на миграционный учёт. Прибывшие живут у родственников, сейчас они оформляют все необходимые документы, с людьми уже работает управление занятости населения. Уточняется, что специалисты этого ведомства сейчас работают и в пунктах временного размещения в Ростовской области и предлагают переселиться в Амурскую область в рамках государственной программы переселения бывших соотечественников. Первые переселенцы выедут в регион 27 апреля.

Тем временем в Приморский край прибыли 405 человек, из них 318 переселенцев находятся в пунктах временного размещения. В Хабаровский край 29 апреля приедут 311 человек, 60 переселенцев прибыли ранее.