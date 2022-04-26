Виктор Салтыков признался, что попросил жену об эвтаназии в случае инсульта

Салтыков отметил, что в момент тяжёлого заболевания хотел бы видеть рядом с собой близких, но не быть для них обузой. Певец рассказал, что уже обговорил с родными возможный исход. По его словам, для него это страшная вещь, поэтому он попросил жену и детей об эвтаназии, если подобное случится.

Артист понимает, что этого нет у нас в стране, но ему «хотелось бы, чтобы было». Салтыков признаётся, что ему было бы легче уйти из жизни, чем заставлять родных заботиться о нём в состоянии овоща.

В беседе с Лерой Кудрявцевой певец вспомнил, как на протяжении трёх лет ухаживал за парализованной тётей. По его словам, «это был ужас».

Виктор Владимирович отметил, что на состояние здоровья влияют пагубные привычки. Салтыков согласился, что Бориса Моисеева удалось спасти после двух инсультов, однако он не может называть артиста полноценным человеком. Он подчёркивает, что после такой болезни не всем удаётся восстановиться.

Коллеги Моисеева ранее рассказывали об изменениях в характере звезды после инсульта. Они отметили, что у певца всегда был непростой характер, но болезнь это только усугубила. Наталья Высоцкая, проработавшая с Моисеевым более 20 лет, утверждает, что он стал раздражённым и вспыльчивым.