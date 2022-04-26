Михаил Галустян удивил фанатов новым образом без бороды и усов

Поклонники Галустяна считают, что без усов и бороды комик стал совершенно неузнаваем. Сам артист сообщил подписчикам, что в новом образе чувствует себя моложе на 10 лет. Михаил действительно очень помолодел и выглядит крайне непривычно.

Преображённый шоумен вместе с женой и детьми пришёл на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие» (6+), где сыграл главную роль.

В этом году Галустян и его супруга Виктория отметят 15-летие совместной жизни. Со своей будущей женой Михаил познакомился на дискотеке в Краснодаре ещё в начале 2000-х. Тогда ему было 24 года, а Виктории – всего 16 лет. Свадьбу пара сыграла в 2007 году. Через три года у супругов родилась дочь Эстелла, а еще два года спустя Виктория родила дочь Элину.