Внук Алисы Фрейндлих рассказал, что актриса полтора месяца провела в реанимации

В декабре 2020 года у Алисы Фрейндлих диагностировали коронавирус и госпитализировали в очень тяжёлом состоянии. Медики тут же подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Эта новость не на шутку встревожила близких и поклонников актрисы, ведь она находилась в особой группе риска.

В YouTube-шоу «Белый шум» внук звезды Никита Владимиров вспомнил о том периоде. По его словам, у Алисы Бруновны было 93% поражения лёгких. Актриса два месяца провела в больнице, полтора из которых лежала в реанимации. Едва сдерживая слёзы, Никита признался, что врач говорил ему о том, что шансов нет.

К счастью, Алиса Фрейндлих оказалась настоящим бойцом. Несмотря на столь печальные прогнозы, она смогла победить болезнь и сейчас продолжает активно работать.

Внук рассказал, что, когда артистку выписывали, это было чудо. Тогда он понял, что ему нужно качественно провести время вместе со звёздной бабушкой. Владимиров подумал, что очень хочет поработать с ней вместе.

29-летний внук Фрейндлих также связал свою жизнь с кинематографом, он занимается режиссурой и продюсированием картин. В то время на руках у Никиты оказался сценарий о пожилых родителях чиновника, поэтому одну из главных ролей он с радостью отдал Алисе Бруновне. Владимиров отметил, что съёмки вернули актрисе энергию после тяжёлой болезни.