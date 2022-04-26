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26апреля
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сегодня, 15:40 0

Бесплатные занятия спортом организуют в Благовещенске в рамках фестиваля #МЫВМЕСТЕ

План мероприятий на ближайшие дни

Бесплатные занятия спортом организуют в Благовещенске в рамках фестиваля #МЫВМЕСТЕ
Фото: pixabay.com

Жители областного центра получат возможность улучшить свое здоровье, узнать что-то новое и получить новые эмоции на бесплатных тренировках сразу по нескольким направлениям. Первые занятия пройдут для детей и подростков.

27 апреля с 18:00 все желающие старше 12 лет смогут побывать на мастер-классе от «Спортивного лучно-арбалетного клуба «Племя совы». Пострелять из лука, познакомиться с правильной техникой и испытать себя практически можно в Школе олимпийского резерва, Ленина, 1. Предварительная запись по телефону: 8-914-559-98-87, Владимир Колонтаевский.

27 и 29 апреля дети в возрасте от 3 лет познакомятся со льдом и сделают первые шаги в фигурном катании. Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация по развитию фигурного катания в Амурской области «Ледовый театр танца «Острова Айс» приглашает маленьких благовещенцев на Ледовую Арену в ТЦ «Острова». Обращаться по телефону: 8-914-387-17-36, Жанна Анатольевна Шуваева.

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#дети #спорт

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