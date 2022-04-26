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26апреля
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сегодня, 15:18 0

Пять плавающих транспортёров поступят на службу в Амурской области

Амурские спасатели принимают машины после техобслуживания

Пять плавающих транспортёров поступят на службу в Амурской области
Фото: Амурские спасатели

В Хабаровске испытания на воде прошли пять плавающих армейских транспортёров ПТС-М, которые планируется использовать в Амурской области для ликвидации последствий паводков и других чрезвычайных ситуаций.

Передача техники в распоряжение областного правительства от Минобороны России произошла после обращения губернатора Василия Орлова к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой выделить плавающие машины для ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания помощи населению.

Аналогичная техника, работавшая в составе противопаводковой группировки в 2021 году, доказала свою универсальность и пригодность к решению различных спасательных задач, в частности, транспортёры эвакуировали людей и животных, доставляли продукты, воду и топливо.

После ремонта проведённого в Хабаровске на средства областного правительства, техника поступит в распоряжение Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщает ведомство.

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#армия #природа #большая вода #происшествия

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