Пять плавающих транспортёров поступят на службу в Амурской области

В Хабаровске испытания на воде прошли пять плавающих армейских транспортёров ПТС-М, которые планируется использовать в Амурской области для ликвидации последствий паводков и других чрезвычайных ситуаций.

Передача техники в распоряжение областного правительства от Минобороны России произошла после обращения губернатора Василия Орлова к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой выделить плавающие машины для ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания помощи населению.

Аналогичная техника, работавшая в составе противопаводковой группировки в 2021 году, доказала свою универсальность и пригодность к решению различных спасательных задач, в частности, транспортёры эвакуировали людей и животных, доставляли продукты, воду и топливо.

После ремонта проведённого в Хабаровске на средства областного правительства, техника поступит в распоряжение Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщает ведомство.