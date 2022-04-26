Жена Андрея Макаревича сообщила, что у их новорождённого сына не будет российского гражданства
Сын Макаревича и Эйнат Кляйн появился на свет в Израиле
Новорождённый сын Андрея Макаревича не получит российское гражданство. Об этом в недавнем интервью заявила молодая жена музыканта – фотограф и журналистка Эйнат Кляйн, сообщает ФАН.
Сейчас лидер группы «Машина времени» и его супруга живут в Израиле, где появился на свет их сын. Кляйн считает эту страну безопасной для себя и близких, несмотря на арабо-израильский конфликт.
В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» Эйнат заявила, что у их сына не будет российского гражданства. Она считает, что израильское гражданство перекроет все его потребности. Супруга музыканта добавила, что её мать жила в Киеве, но недавно тоже приехала в Израиль. По мнению Кляйн, настоящий еврей должен жить именно в этой стране.
Известно, что семья Макаревича обитает за границей не в самых роскошных условиях. В интервью Ксении Собчак музыкант признался, что в Израиле они вместе с малышом живут в однокомнатной квартире. При этом в России у артиста остался роскошный особняк площадью 400 квадратных метров, который стоит на участке размером 20 соток.
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