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26апреля
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сегодня, 13:12 0

Жена Андрея Макаревича сообщила, что у их новорождённого сына не будет российского гражданства

Сын Макаревича и Эйнат Кляйн появился на свет в Израиле

Жена Андрея Макаревича сообщила, что у их новорождённого сына не будет российского гражданства
Фото: alarmyk24.ru

Новорождённый сын Андрея Макаревича не получит российское гражданство. Об этом в недавнем интервью заявила молодая жена музыканта – фотограф и журналистка Эйнат Кляйн, сообщает ФАН.

Сейчас лидер группы «Машина времени» и его супруга живут в Израиле, где появился на свет их сын. Кляйн считает эту страну безопасной для себя и близких, несмотря на арабо-израильский конфликт.

В эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» Эйнат заявила, что у их сына не будет российского гражданства. Она считает, что израильское гражданство перекроет все его потребности. Супруга музыканта добавила, что её мать жила в Киеве, но недавно тоже приехала в Израиль. По мнению Кляйн, настоящий еврей должен жить именно в этой стране.

Известно, что семья Макаревича обитает за границей не в самых роскошных условиях. В интервью Ксении Собчак музыкант признался, что в Израиле они вместе с малышом живут в однокомнатной квартире. При этом в России у артиста остался роскошный особняк площадью 400 квадратных метров, который стоит на участке размером 20 соток.

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#дети #шоу-бизнес

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