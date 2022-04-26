Амурская область получит ещё 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
На выделенные средства восстановят 75 километров региональных трасс
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Амурской области из федерального бюджета дополнительно 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в Приамурье отремонтируют 75 километров региональных дорог, рассказали в пресс-службе правительства области.
В правительстве уточнили, что ежегодно готовят план на ремонт дорог с перспективой дополнительных инвестиций, поэтому вся документация имеется заранее. На выделенные средства отремонтируют участки дорог Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.
— У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок, – отметил министр транспорта области Александр Зеленин.
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