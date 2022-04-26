Амурская область получит ещё 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Амурской области из федерального бюджета дополнительно 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в Приамурье отремонтируют 75 километров региональных дорог, рассказали в пресс-службе правительства области.

В правительстве уточнили, что ежегодно готовят план на ремонт дорог с перспективой дополнительных инвестиций, поэтому вся документация имеется заранее. На выделенные средства отремонтируют участки дорог Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.

— У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок, – отметил министр транспорта области Александр Зеленин.