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26апреля
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сегодня, 15:02 1

Амурская область получит ещё 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

На выделенные средства восстановят 75 километров региональных трасс

Амурская область получит ещё 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
Фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Амурской области из федерального бюджета дополнительно 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в Приамурье отремонтируют 75 километров региональных дорог, рассказали в пресс-службе правительства области.

В правительстве уточнили, что ежегодно готовят план на ремонт дорог с перспективой дополнительных инвестиций, поэтому вся документация имеется заранее. На выделенные средства отремонтируют участки дорог Благовещенск – Гомелевка, Введеновка – Февральск, Завитинск – Поярково, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка и других.

— У нас подготовлена аукционная документация, после доведения средств федерального бюджета сразу будут начаты конкурентные процедуры. Выделение дополнительного финансирования в начале дорожно-строительного сезона позволит подрядным организациям области завершить дорожные работы в срок, – отметил министр транспорта области Александр Зеленин.

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#дороги #экономика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Зелёнка купит сынишке ещё пару джипов. Прикольно. 20 тысяч рублей за один погонный метр дороги

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