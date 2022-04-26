В Благовещенске частично перекрыли улицы Забурхановскую и Октябрьскую

В Благовещенске для автомобилистов частично ограничили движение на улицах Забурхановской и Октябрьской, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Забурхановской между Комсомольской и Калинина специалисты АКС ремонтируют сети водоснабжения. Здесь перекрыта половина проезжей части. На улице Октябрьской между Островского и Шимановского чинят сети теплоснабжения, тут также перекрыли половину дороги.

Работы должны завершить 29 апреля к 18:00. Пока водителей просят выбирать другие пути движения.