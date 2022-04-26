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26апреля
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сегодня, 12:40 1

Директор Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста после двух инсультов

68-летний Моисеев давно не появляется на публике

Директор Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста после двух инсультов
Фото: tvcenter.ru

Борис Моисеев перенёс два инсульта, и в последние годы совсем не появляется на публике. Его родной брат Маркс Толкач, живущий в Канаде, жалуется, что не может дозвониться знаменитому родственнику. Толкач бьёт тревогу и подозревает, что тяжелобольного Моисева прячет его директор Сергей Горох, которому певец завещал свою единственную квартиру в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

Однако в студии ток-шоу «Звёзды сошлись» цирковой артист и продюсер Гия Эрадзе рассказал, что 4 марта побывал на дне рождения артиста. По его словам, там был очень узкий круг людей. Также Эрадзе отметил, что этот новый год Борис встречал вместе с его семьёй. Моисеев сейчас абсолютно не пьет, и год назад бросил курить.

Кроме того, продюсер сообщил, что на днях созванивался с Борисом Моисеевым по видеосвязи. Он признался, что певец не может нормально говорить, но хорошо себя чувствует.

Сам Сергей Горох еще раз объяснил, что Моисеев не переписал на него квартиру за 100 миллионов рублей, а заключил договор пожизненной ренты. Директор обязан содержать артиста: оплачивать продукты, лекарства и расходы на квартиру. На это у помощника уходит около 100 тысяч рублей в месяц, а пенсия в 55 тысяч и авторское вознаграждение остаются в распоряжении Моисеева.

По словам Гороха, 68-летний певец сам не хочет появляться на публике. После болезни он набрал лишний вес, также у него есть проблемы с подвижностью руки и нарушения речи. На случай ЧП в квартире артиста установлена тревожная кнопка.

Директор отметил, что Борису уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда он может неудачно лечь на постель и съезжает, а самому ему тяжело подняться. В таком случае Горох в течение пяти минут всегда может приехать к Моисееву.

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#здоровье #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 часа назад

    В течение 5 минут приехать? На лифте что-ли?

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