Директор Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста после двух инсультов

Однако в студии ток-шоу «Звёзды сошлись» цирковой артист и продюсер Гия Эрадзе рассказал, что 4 марта побывал на дне рождения артиста. По его словам, там был очень узкий круг людей. Также Эрадзе отметил, что этот новый год Борис встречал вместе с его семьёй. Моисеев сейчас абсолютно не пьет, и год назад бросил курить.

Кроме того, продюсер сообщил, что на днях созванивался с Борисом Моисеевым по видеосвязи. Он признался, что певец не может нормально говорить, но хорошо себя чувствует.

Сам Сергей Горох еще раз объяснил, что Моисеев не переписал на него квартиру за 100 миллионов рублей, а заключил договор пожизненной ренты. Директор обязан содержать артиста: оплачивать продукты, лекарства и расходы на квартиру. На это у помощника уходит около 100 тысяч рублей в месяц, а пенсия в 55 тысяч и авторское вознаграждение остаются в распоряжении Моисеева.

По словам Гороха, 68-летний певец сам не хочет появляться на публике. После болезни он набрал лишний вес, также у него есть проблемы с подвижностью руки и нарушения речи. На случай ЧП в квартире артиста установлена тревожная кнопка.

Директор отметил, что Борису уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда он может неудачно лечь на постель и съезжает, а самому ему тяжело подняться. В таком случае Горох в течение пяти минут всегда может приехать к Моисееву.