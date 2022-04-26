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26апреля
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сегодня, 12:52 6

Василий Орлов отметил важность создания единого свода инвестправил

К концу сентября его внедрят в работу

Василий Орлов отметил важность создания единого свода инвестправил
Фото: pixabay.com

На заседании проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного климата рассмотрели ряд новых показателей национального рейтинга. Одним из них стал обновлённый региональный инвестстандарт РИС 2.0, который Приамурье внедрит до конца текущего года. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Свод инвестиционных правил и инвестиционная декларация разработаны и будут внедрены до 30 сентября.

Как пояснила заместитель министра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко, алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень, шаблоны и образцы заполнения всех необходимых документов.

— Создать максимально комфортные условия для инвесторов поможет единый свод инвестправил. Работа по всем его элементам уже ведется. Практическое использование свода гарантирует инвестору понятные и прозрачные правила игры, улучшит инвестиционный климат и имидж Амурской области, а также повысит эффективность межведомственного взаимодействия в процессе реализации инвестиционных проектов на территории региона, – отметил губернатор Василий Орлов.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Вася каждый день выдает мысли одна гениальней другой..Хватит!!Астанавися Вася.

  • Арахис

    Арахис
    2 часа назад

    Аналитик мысли читаешь. АИ походу рабочий день начинают с молитвы о васе. Этот трус не зря форум прикрыл

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "ВАСИЛИЙ ОРЛОВ ОТМЕТИЛ"

    Вася - отмечальщик! )

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    "Президент РФ на заседании Совета законодателей 27 апреля может высказаться о возможной отмене прямых выборов губернаторов"

    Вася с нами навсегда. Москва осталась в мечтах... Хотя, как подмажешь

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    10 минут назад

    Цены прыгнули выше крыши, а они всё какую-то хрень обсуждают.

  • Tуман

    Tуман
    8 минут назад

    Vladimir28rus, просто Вася любит позировать перед фото- и видеокамерами

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