Василий Орлов отметил важность создания единого свода инвестправил

На заседании проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного климата рассмотрели ряд новых показателей национального рейтинга. Одним из них стал обновлённый региональный инвестстандарт РИС 2.0, который Приамурье внедрит до конца текущего года. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Свод инвестиционных правил и инвестиционная декларация разработаны и будут внедрены до 30 сентября.

Как пояснила заместитель министра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко, алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень, шаблоны и образцы заполнения всех необходимых документов.

— Создать максимально комфортные условия для инвесторов поможет единый свод инвестправил. Работа по всем его элементам уже ведется. Практическое использование свода гарантирует инвестору понятные и прозрачные правила игры, улучшит инвестиционный климат и имидж Амурской области, а также повысит эффективность межведомственного взаимодействия в процессе реализации инвестиционных проектов на территории региона, – отметил губернатор Василий Орлов.