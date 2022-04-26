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26апреля
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сегодня, 14:01 0

Амурчанин получил реальный срок за прописку нелегалов

Он пытался оспорить приговор в суде, но получил отказ

Амурчанин получил реальный срок за прописку нелегалов
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу местного жителя на приговор мирового судьи. За фиктивную постановку на учёт иностранных граждан в марте этого мужчину приговорили к 2 годам и 1 месяцу колонии и штрафу в сумме 100 тысяч рублей.

Апеллируя к вышестоящему суду, гражданин приводил доводы о том, что мировой судья не учёл его финансовое и семейное положение, в связи с чем просил смягчить приговор.

Городской суд при рассмотрении жалобы не усмотрел чрезмерной суровости ранее вынесенного приговора, штраф в размере 100 тысяч рублей был сочтён справедливым, приговор был оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #криминал #происшествия

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