Ксения Собчак приобрела квартиру в центре Дубая за 60 миллионов рублей

У Ксении Собчак недавно был длительный отпуск в Израиле, после чего начались рабочие командировки. Однако в перерывах между деловыми поездками ведущая успевает заключать выгодные сделки за границей.

Стало известно, что около месяца назад телеведущая приобрела элитную недвижимости в Арабских Эмиратах. Она стала собственницей квартиры площадью 120 квадратов в центре Дубая. Из апартаментов открывается вид на башню Бурдж-Халифа, рядом находится Дубай Молл, опера, парк и фонтаны. На территории жилищного комплекса есть бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес, а также пространство для детей.

Как сообщил «СтарХиту» источник, в переводе на российские рубли квартира обошлась Собчак примерно в 62 миллиона рублей.

Адвокат Александр Карабанов рассказал, что законодательство Арабских Эмиратов позволяет гражданам России приобретать там имущество и оформлять право собственности на себя. По его словам, в этом году многие российские знаменитости и бизнесмены решили приобрести недвижимость в ОАЭ и перевести туда свои офисы.

В последние месяцы в Дубае обосновались Джиган с женой и детьми, Нюша с семьёй, Моргенштерн и многие другие.

Как пишет «Комсомольская правда», Ксения Собчак подтвердила, что купила квартиру в Арабских Эмиратах. По её словам, для неё это инвестиция в недвижимость, а жить она там не собирается. Ксения пояснила, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала.