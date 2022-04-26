Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 0

Ксения Собчак приобрела квартиру в центре Дубая за 60 миллионов рублей

Собчак решила вложить деньги в элитную недвижимость в Арабских Эмиратах

Ксения Собчак приобрела квартиру в центре Дубая за 60 миллионов рублей
Фото: woman.ru

Ксения Собчак решила вложить деньги в элитную недвижимость за границей. Около месяца назад телеведущая купила квартиру в Дубае, куда в последнее время перебрались многие знаменитости, сообщает «СтарХит».

У Ксении Собчак недавно был длительный отпуск в Израиле, после чего начались рабочие командировки. Однако в перерывах между деловыми поездками ведущая успевает заключать выгодные сделки за границей.

Стало известно, что около месяца назад телеведущая приобрела элитную недвижимости в Арабских Эмиратах. Она стала собственницей квартиры площадью 120 квадратов в центре Дубая. Из апартаментов открывается вид на башню Бурдж-Халифа, рядом находится Дубай Молл, опера, парк и фонтаны. На территории жилищного комплекса есть бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес, а также пространство для детей.

Как сообщил «СтарХиту» источник, в переводе на российские рубли квартира обошлась Собчак примерно в 62 миллиона рублей.

Адвокат Александр Карабанов рассказал, что законодательство Арабских Эмиратов позволяет гражданам России приобретать там имущество и оформлять право собственности на себя. По его словам, в этом году многие российские знаменитости и бизнесмены решили приобрести недвижимость в ОАЭ и перевести туда свои офисы.

В последние месяцы в Дубае обосновались Джиган с женой и детьми, Нюша с семьёй, Моргенштерн и многие другие.

Как пишет «Комсомольская правда», Ксения Собчак подтвердила, что купила квартиру в Арабских Эмиратах. По её словам, для неё это инвестиция в недвижимость, а жить она там не собирается. Ксения пояснила, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала.

Просмотров всего: 313

#недвижимость #финансы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Виктор Салтыков признался, что попросил жену об эвтаназии в случае инсульта
В России и мире

Михаил Галустян удивил фанатов новым образом без бороды и усов
В России и мире

Жена Андрея Макаревича сообщила, что у их новорождённого сына не будет российского гражданства
В России и мире 1

Директор Бориса Моисеева рассказал о жизни артиста после двух инсультов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь