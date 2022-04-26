Амурчанин организовал в своём доме наркопритон
Теперь мужчина проведёт девять лет в колонии строгого режима
55-летний житель Белогорска ответит за сбыт наркотиков и организацию наркопритона.
С апреля по октябрь 2020 года амурчанин совершил четыре продажи наркотиков. Запрещенные вещества, среди которых в основном были наркотики опийной группы, он продавал своим знакомым. Наркотики приобрели трое мужчин и одна женщина.
Мужчина и сам страдал от наркозависимости. Он хранил наркотики для себя и разрешал покупателям употреблять запрещённые вещества в своём доме.
Сотрудники полиции изъяли запрещённые вещества из незаконного оборота.
Между тем в сентябре 2021 года амурчанин уже был осужден за пять фактов сбыта наркотиков. Тогда суд приговорил его к семи годам лишения свободы. На момент рассмотрения нового уголовного дела мужчина уже отбывал наказание. В суде он свою вину не признал.
Суд назначил виновному по совокупности преступлений девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.
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