Благовещенец угрожал полицейскому ножом

Ранее судимого 44-летнего жителя Благовещенска будут судить за угрозу применения насилия в отношении полицейского, сообщает прокуратура Амурской области.

Вечером в декабре прошлого года обвиняемый был пьян и вёл себя агрессивно. Мужчина нарушал общественный порядок, соседи вызвали полицейских.

Когда злоумышленник увидел сотрудников, то взял нож, начал размахивать им и угрожать. Правоохранители задержали дебошира.

Уголовное дело передали в суд. За такое преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.