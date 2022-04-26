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26апреля
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сегодня, 13:39 0

Благовещенец угрожал полицейскому ножом

Уголовное дело передали в суд

Благовещенец угрожал полицейскому ножом
Фото: pixabay.com

Ранее судимого 44-летнего жителя Благовещенска будут судить за угрозу применения насилия в отношении полицейского, сообщает прокуратура Амурской области.

Вечером в декабре прошлого года обвиняемый был пьян и вёл себя агрессивно. Мужчина нарушал общественный порядок, соседи вызвали полицейских.

Когда злоумышленник увидел сотрудников, то взял нож, начал размахивать им и угрожать. Правоохранители задержали дебошира.

Уголовное дело передали в суд. За такое преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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