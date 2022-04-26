Завуч хабаровской школы оттаскал ученицу за волосы

Руководство образовательного учреждения пояснило, что замдиректора просто хотел остановить ученицу, забывшую сменную обувь. Однако на кадрах с камеры видно, как он держит школьницу за волосы. По факту поведения педагога возбуждено уголовное дело.

«Александр Кузин заметил грязную обувь на 15-летней Вике перед первым уроком. Остановил, сделал замечание и отправил домой. Девочка ослушалась – дождалась перемены и снова зашла в здание в тех же ботинках, где её опять поймал бдительный завуч. Вика пыталась вырваться, мол, торопится на занятия, но педагог схватил её за волосы и поволок к выходу. Классный руководитель, которая всё видела, не вступилась», – сообщается в новостном паблике.

По словам мамы девочки, извинений ни от кого не было до сих пор, заявление в полицию написано. У руководства учреждения своя версия событий – у Кузина якобы соскользнула рука, когда он взял ученицу за плечо.

«АиФ-Дальинформ» пишет, что начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова уже дала поручение директору школы № 58 составить приказ об увольнении педагога. По отношению к директору тоже будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Прокуратура и СК начали свои проверки, возбуждено уголовное дело. В поведении педагога, по мнению Следственного комитета, есть признаки статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».