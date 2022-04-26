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26апреля
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сегодня, 12:40 0

Амурчане активно выбирают объекты для благоустройства в 2023 году

Проголосовать может любой местный житель старше 14 лет

Амурчане активно выбирают объекты для благоустройства в 2023 году
Фото: pixabay.com

С 15 апреля началось голосование за благоустройство объектов в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В первые дни в голосовании приняли участие три тысячи человек, сообщили в правительстве Амурской области.

Голосование проходит на этом сайте. Принять участие может любой амурчанин, которому исполнилось 14 лет, проживающий на территории, где планируется благоустройство. В голосовании принимают участие 36 территорий.

Активнее всего голосуют жители Благовещенска и Свободного. В областной столице лидирует сквер водников в районе пересечения улиц Ленина – Чайковского. Здесь предлагают установить тренажёры, лавочки, качели, детскую площадку и освещение. В Свободном лидер голосования – территория в посёлке Дубовка. В пригороде планируют облагородить территорию возле памятника воинам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

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#областная власть #Свободный #ЖКХ

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