Амурчанин избил своего знакомого из ревности к девушке

Жителя посёлка Сиваки Магдагачинского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает прокуратура Амурской области.

Осуждённый и потерпевший вместе выпивали. Во время застолья мужчина приревновал к знакомому свою девушку. Он вспылил и несколько раз ударил пострадавшего.

Амурчанин признался в содеянном. Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор пока не вступил в законную силу.