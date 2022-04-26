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26апреля
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сегодня, 12:19 0

Амурчанин избил своего знакомого из ревности к девушке

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью

Амурчанин избил своего знакомого из ревности к девушке
Фото: pixabay.com

Жителя посёлка Сиваки Магдагачинского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает прокуратура Амурской области.

Осуждённый и потерпевший вместе выпивали. Во время застолья мужчина приревновал к знакомому свою девушку. Он вспылил и несколько раз ударил пострадавшего.

Амурчанин признался в содеянном. Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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