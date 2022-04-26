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26апреля
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сегодня, 12:03 1

Журавль Квотер вернулся в амурскую Муравьёвку, где провёл прошлое лето

Птица находится под наблюдением амурских учёных

Журавль Квотер вернулся в амурскую Муравьёвку, где провёл прошлое лето
Фото: Антон Сасин

Амурский биолог Антон Сасин продолжает следить за судьбой журавля по имени Квотер.

Птица наконец-то добралась до Приамурья. Журавль обосновался рядом с селом Муравьёвка. Там он провёл прошлое лето.

«Квотер прилетел к родным местам. После трёх недель обследований болот Архаринского района журавль Квотер вернулся в Тамбовский район, в окрестности села Муравьёвка, где он провёл всё прошлое лето. Возможно, здесь он и загнездится в текущем сезоне», – написал в своём телеграм-канале Сасин.

По пути в Амурскую область Квотер на несколько дней задержался в окрестностях Харбина, а затем переместился в Архаринский район на территорию заказника «Ганукан».

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#животные #жизнь #природа

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 часа назад

    Братан вернулся. Так выпьем же за это!

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