Журавль Квотер вернулся в амурскую Муравьёвку, где провёл прошлое лето

Фото: Антон Сасин

Амурский биолог Антон Сасин продолжает следить за судьбой журавля по имени Квотер.

Птица наконец-то добралась до Приамурья. Журавль обосновался рядом с селом Муравьёвка. Там он провёл прошлое лето.

«Квотер прилетел к родным местам. После трёх недель обследований болот Архаринского района журавль Квотер вернулся в Тамбовский район, в окрестности села Муравьёвка, где он провёл всё прошлое лето. Возможно, здесь он и загнездится в текущем сезоне», – написал в своём телеграм-канале Сасин.

По пути в Амурскую область Квотер на несколько дней задержался в окрестностях Харбина, а затем переместился в Архаринский район на территорию заказника «Ганукан».