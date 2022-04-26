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26апреля
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сегодня, 11:42 14

В Москве обезвредили неонацистов, планировавших по заказу СБУ убийство Владимира Соловьёва

Вся группа задержана, её участники дают признательные показания

В Москве обезвредили неонацистов, планировавших по заказу СБУ убийство Владимира Соловьёва
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Сотрудниками ФСБ и Следственного комитета пресечена деятельность группы граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство тележурналиста Владимира Соловьёва, пишет РИА ФАН. Все задержанные принадлежат к запрещённой в России неонацистской террористической организации.

В ходе обысков у членов преступной группы изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие, гранаты, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику.

— Сейчас участники преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом, – сообщили представители ФСБ.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сделал заявление о покушении на журналиста, отметив, что это нападение готовилось по указанию Киева. Президент также обратил внимание на то, что российским спецслужбам известны имена западных кураторов украинских нацистов, которые советуют киевскому режиму убивать представителей российских медиа.

Сам Владимир Соловьёв, комментируя попытку убийства, вспомнил об угрозах со стороны президента Украины. Журналист рассказывает, что не замечал слежки за собой. По его мнению, это означает, что российские спецслужбы отработали очень профессионально. Владимир Соловьёв также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня», сообщает радио Sputnik.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Очередной пропогандонский выхлоп. Убить придворного шута - такое себе геройство. И найдутся ведь те, кто поверит в этот бред! когда убили Старовойтову и Листьева, это был какой -то шок, мы не очень понимали,что происходит,когда убили Немцова понятно,а вот нахрен кому нужен Соловьев,он просто противен. Падает рейтинг у соловьиного помёта...Решили сделать его самой опасной фигурой для укрофашистов)

  • ИньИянь

    ИньИянь
    3 часа назад

    Алиса65 Иди полы помой, специалист по выхлопам!

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Пенсионеры любят Соловьева.

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Алиса65

    Ахахах. Жертва либерды, говорит про пропаганду.

    Для таких пустоголовых, Соловьев как красная тряпка, у них аж горит, когда про него речь.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Уже и любители вкушать соловьиный помёт проявились)) Приятного аппетита!))

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Цирк какой то..Приехать в Москву. Обвешать все стены флагами со свастикой. Читать свою нацисткую литературу( что они там нового прочитать хотели?) Вместо подготовки убийства Соловья. Петь каждое утро "Батька наш Бандера".Они точно киллеры? Или клоуны из цирка?

  • 89146186960

    89146186960
    3 часа назад

    злодеи прям готовились к задержанию: накупили спец.литературы и атрибутики, разложили на видных местах.

  • 89146186960

    89146186960
    3 часа назад

    злодеи прям готовились к задержанию: накупили спец.литературы и атрибутики, разложили на видных местах.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 часа назад

    Полный бред. Самое, что страшное, так это то, что сочувствующих мало.

  • LT

    LT
    2 часа назад

    Диванный аналитик 26 минут назад

    Цирк какой то..Приехать в Москву. Обвешать все стены флагами со свастикой. Читать свою нацисткую литературу( что они там нового прочитать хотели?) Вместо подготовки убийства Соловья. Петь каждое утро "Батька наш Бандера".Они точно киллеры? Или клоуны из цирка?

    ***

    это тупо страхи силовиков. по их версии у неонацистов еще изъяты коктейли молотова.

    соловьев в бункере не шкерится. отдыхает в пансионатах, бегает в парке с охраной. такого снять снайперу раз плюнуть. а бабло заплати в россии куча желающих найдется. у нас оптику на охотничье навесить базару как грится зирро.

    а силовики боятся вколачивать в массы опасные рецепты по этому самому

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Отсидят в тюрьме чубатые, перевоспитаются, ибо нечего трогать наших журналистов. Это вам не Украина, где пискнул против власти - и на гиляку...

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    А про конницу где? Неужели хохлы не продумали на чем будут преследовать Соловьева, тыщу патронов заготовили, гранаты, коктейли все есть, конницы нет. Вот и не удался заговор.

  • мыжго

    мыжго
    55 минут назад

    Коктейль Молотова - смесь бензина и машинного масла, а не белая бесцветная жидкость в пластиковой небьющейся бутылке. А вообще да - только визитки Яроша не хватало.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    43 минуты назад

    "поддельные украинские паспорта"

    Они точно на СБУ работали? О_О

    И, судя по их экипировке и подготовке, киллер-одиночка укропитекам дешевле бы обошёлся. )))

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