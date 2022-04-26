В Москве обезвредили неонацистов, планировавших по заказу СБУ убийство Владимира Соловьёва

В ходе обысков у членов преступной группы изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие, гранаты, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику.

— Сейчас участники преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом, – сообщили представители ФСБ.

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сделал заявление о покушении на журналиста, отметив, что это нападение готовилось по указанию Киева. Президент также обратил внимание на то, что российским спецслужбам известны имена западных кураторов украинских нацистов, которые советуют киевскому режиму убивать представителей российских медиа.

Сам Владимир Соловьёв, комментируя попытку убийства, вспомнил об угрозах со стороны президента Украины. Журналист рассказывает, что не замечал слежки за собой. По его мнению, это означает, что российские спецслужбы отработали очень профессионально. Владимир Соловьёв также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня», сообщает радио Sputnik.