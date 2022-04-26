Амурская область стала 14-й в рейтинге кредитного благополучия

Фонд развития гражданского общества презентовал рейтинг кредитного благополучия населения субъектов Российской Федерации, составленный по итогам февраля. Амурская область – четырнадцатая, соседняя Хабаровская область – семнадцатая.

Лидерами представленного рейтинга (самыми незакредитованными) стали Сахалинская область, Чукотка, Москва, Магаданская область и Камчатка. Как отмечают эксперты, сумма кредитов стала падать, а просрочка – расти. Отчасти это связано с тем, что выросла стоимость потребительской корзины и снизился размер средней заработной платы.

— При общей оценке кредитного благополучия населения ключевыми показателями, кроме сумм выданных кредитов на душу населения и в абсолютном выражении, являются уровень доходов людей, проживающих в регионе, и стоимость жизни. Иначе говоря, недостаточно сопоставить долги с уровнем зарплат, следует еще учесть минимальную стоимость жизни, – подчеркнул Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества.

В первую десятку благополучных в плане закредитованности регионов вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Якутия и Камчатка.

Во второй десятке – Красноярский край, Санкт-Петербург, Коми, Амурская область, Ингушетия и Иркутская область (поделили 15-е место), Кемеровская область, Хабаровский край и Белгородская область (17-е место), Забайкальский край и Крым (18-е место), Архангельская область и Севастополь.

Третья десятка включает Томскую область, Приморский край, Дагестан, Карелию, Челябинскую и Ленинградскую области (24-е место), Новгородскую, Тульскую области, Хакасию и Еврейскую автономную область (27-е место), Свердловскую и Калужскую области, а также Чечню (29-е место), Липецкую область.

Замыкают рейтинг Курская область, Татарстан, Самарская, Московская и Астраханская области.

Рейтинг кредитного благополучия был составлен на основе данных Центрального банка России и Росстата на 1 марта 2022 года. Исследователи учли и размер среднемесячной зарплаты в регионах, и минимальную стоимость потребительской корзины. Индекс закредитованности сложился из суммы кредитов по региону, поделенной на произведение средней заработной платы на численность экономически активного населения региона.

По словам экспертов, в сравнении с началом года во многих регионах несколько снизились индексы закредитованности экономически активного населения, что является положительной тенденцией. Индекс финансовой стабильности населения у многих регионов увеличился.

По данным Центробанка России, на 1 марта 2022 года общая сумма выданных физическим лицам кредитов составила 1,7 триллиона рублей, что на 359,8 миллиарда рублей меньше, чем на начало года. При этом общая доля просроченной задолженности возросла с 45,4 процента до 56,9 процента.