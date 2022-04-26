Амурчанка «заминировала» дом культуры в Чигирях

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Подозреваемую в ложном сообщении об акте терроризма задержали полицейские в Благовещенском районе.

21 апреля на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112 поступило сообщение о том, что дом культуры села Чигири заминирован. Из-за этого в селе были сорваны публичные слушания.

На место выехали сотрудники полиции, из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей. ДК обследовали специалисты. Ничего, представляющего опасность, в доме культуры обнаружено не было.

Удалось установить, что к преступлению может быть причастна местная жительница 1959 года рождения. Подозреваемую задержали и доставили в дежурную часть полиции. Амурчанка сама призналась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, её могут обязать возместить все затраты и ущерб, сообщает региональное управление МВД.