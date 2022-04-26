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Осторожнее на дорогах: амурские синоптики дают неблагоприятный прогноз

26 апреля по всей области дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра

Осторожнее на дорогах: амурские синоптики дают неблагоприятный прогноз
Фото: Амур.инфо

Амурский минтранс предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приамурья предупреждает, что сегодня ожидается усиление ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, в Благовещенске – до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах юга области сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными в сложных погодных условиях. Особое внимание нужно обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков, исключить резкие маневры и обгоны при наличии встречного транспорта.

«Возможные гололедные явления существенно увеличат риск создания аварийных ситуаций. Рекомендуем по возможности отказаться от управления личным транспортом, а при отсутствии такой возможности предпринять меры дополнительной предосторожности», – сообщает в своем телеграм-канале амурский минтранс.

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#дороги #погода

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