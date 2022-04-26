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26апреля
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сегодня, 09:06 0

В Амурской области возможны перерывы в теле- и радиовещании

О проведении профилактических работ сообщает ОРТПЦ

В Амурской области возможны перерывы в теле- и радиовещании
Фото: минцифры Амурской области

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр сообщает о проведении профилактических работ, в связи с чем в теле- и радиовещании возможны перерывы.

Со вторника по четверг, 26-28 апреля, перебои в вещании возможны в следующих населённых пунктах:

  • Придорожное и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 26 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
  • Джалинда и прилегающие к ней территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 26 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
  • Завитинск и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 27 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
  • Сулус и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 27 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
  • Маревый и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 27 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
  • Сергеевка и прилегающие к ней территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 28 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
  • Магдагачи и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 28 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
  • Талдан и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 28 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени).

Перерывы вещания связаны с запланированными профилактическими работами, проводимыми на оборудовании. На каждом объекте вещания плановые работы с отключением оборудования проводятся всего два раза в год. Указанная дата проведения профилактических работ может быть сдвинута на любой из двух последующих дней, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.

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#связь

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