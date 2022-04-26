В Амурской области возможны перерывы в теле- и радиовещании
О проведении профилактических работ сообщает ОРТПЦ
Амурский областной радиотелевизионный передающий центр сообщает о проведении профилактических работ, в связи с чем в теле- и радиовещании возможны перерывы.
Со вторника по четверг, 26-28 апреля, перебои в вещании возможны в следующих населённых пунктах:
- Придорожное и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 26 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
- Джалинда и прилегающие к ней территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 26 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
- Завитинск и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 27 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
- Сулус и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 27 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени);
- Маревый и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 27 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
- Сергеевка и прилегающие к ней территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 28 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
- Магдагачи и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанция «Радио России» 28 апреля с 10:00 до 16:00 по местному времени);
- Талдан и прилегающие к нему территории (пакеты цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 28 апреля с 11:00 до 17:00 по местному времени).
Перерывы вещания связаны с запланированными профилактическими работами, проводимыми на оборудовании. На каждом объекте вещания плановые работы с отключением оборудования проводятся всего два раза в год. Указанная дата проведения профилактических работ может быть сдвинута на любой из двух последующих дней, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.
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