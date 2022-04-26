Жители округа Хэйхэ готовятся к возможной эвакуации во время паводка

Фото: скриншот телевидения Хэйхэ

В учениях по эвакуации деревенского населения на берегу пограничной реки приняли участие 1 215 человек. Это жители 23 населённых пунктов. Они с помощью спасателей потренировались организованно покидать места жительства.

В выходные дни, 23-24 апреля, в китайских деревнях на берегу Амура напротив Благовещенского района жителей учили, как быстро и организованно эвакуироваться в случае прихода большой воды. В учениях задействовали 1 215 человек из 23 населённых пунктов и 60 единиц техники.

Согласно сценарию учений, в расположенной напротив Благовещенского района деревне Чжанди’инцзы из-за ледяных заторов уровень воды в Амуре поднялся до критического, и сельсовет компартии Китая деревни принял решение временно эвакуировать всё население. Всех жителей деревни посадили на машины и вывезли в безопасное место.

— Я поняла, как производится эвакуация. Из этих учений я также поняла, что необходимо слушать указания начальника штаба по чрезвычайным ситуациям и следить за собственной безопасностью, – заявила в интервью местному телеканалу жительница деревни Чжанди’инцзы Ли Вэй.

Сейчас по Амуру уже идёт мелкая шуга. Ожидается, что навигация на реке начнется в конце апреля или в начале мая.

— В общей сложности в учениях было задействовано 24 сотрудника служб спасения, местного парткома компартии Китая служб по гигиене и здравоохранению. Всего было эвакуировано 95 жителей деревни на 9 транспортных средствах, – заявил в интервью телеканалу заместитель первого секретаря парткома КПК деревни Шанмачан Фэн Имин.

В сюжете телевидения Хэйхэ видно, как спасатели помогают местным жителям забраться в кузов спецтехники, везут их в более безопасное место, а затем помогают спуститься из машин. Такие мероприятия проводятся на случай реальной эвакуации из населённых пунктов, сообщается на сайте biang.ru.