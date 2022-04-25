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25апреля
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сегодня, 19:10 0

Василий Орлов: нужно навести порядок в дорожных знаках в Благовещенске

В региональном правительстве обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах областного центра

Василий Орлов: нужно навести порядок в дорожных знаках в Благовещенске
Фото: мэрия Благовещенска

В областном правительстве обсудили дорожную ситуацию в Благовещенске.

В прошлом году Благовещенску были выданы из регионального бюджета деньги на разработку нового проекта организации дорожного движения. Он уже готов и скоро будет отправлен на согласование в ГИБДД. Как говорят в областном минтрансе, создан проект на перспективу.

— Проектом учитываются условия безопасного и удобного движения транспортных средств и пешеходов при помощи инженерно-технических и организационных мероприятий, которые включают в себя, в том числе нанесение разметки и установку соответствующих участку дорожных знаков, они должны работать на снижение аварийности и быть эффективными, – рассказал министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

— Мы улучшаем дорожные условия в областном центре, меняем схемы движения, применяем современные технические решения, устанавливаем новые светофоры, перенастраиваем их циклы, корректируем разметку: всё это – для уменьшения количества ДТП. Сейчас необходимо проработать организацию дорожного движения в городе, навести порядок в дорожных знаках, где возможно, убрать излишнее дублирование, – дал поручение администрации Благовещенска и областному ГИБДД глава региона Василий Орлов.

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#губернатор #дороги

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