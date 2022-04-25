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сегодня, 17:51 0

Амурчанку подозревают в убийстве своего сожителя

Женщина разозлилась на него после ссоры

Амурчанку подозревают в убийстве своего сожителя
Фото: pixabay.com

53-летнюю жительницу Зеи задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В ночь на 23 апреля подозреваемая и её сожитель поссорились. Во время скандала мужчина угрожал амурчанке, он замахивался на неё газовым ключом. После разборок женщина пошла на кухню, взяла нож, подошла к сидящему в кресле потерпевшему и ударила его в живот. Утром она увидела, что мужчина мёртв, и вызвала полицейских.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая сейчас находится в изоляторе временного содержания. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Зея #криминал #происшествия

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