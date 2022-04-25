Голодная лиса пристает к пассажирам на трассе около Тынды

На кадрах видно, как мужчины бесстрашно кормят лисицу с рук, а после она гуляет рядом с людьми.

«Моя маленькая, котик маленький», – обращается к ней мужчина на видео и снова кормит хищницу с руки.

Важно!

Управление по охране животного мира Амурской области настоятельно рекомендует сообщать о всех случаях встреч с дикими животными и не подходить к ним близко.

От лис можно заразиться бешенством, бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими заболеваниями.