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25апреля
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сегодня, 18:15 0

Голодная лиса пристает к пассажирам на трассе около Тынды

Водители сняли животное на видео

Голодная лиса пристает к пассажирам на трассе около Тынды
Фото: t.me/tyndanews/779

Новостной паблик города Тынды опубликовал видео, на котором лиса выходит на проезжую часть и настойчиво требует от пассажиров машины чего-нибудь вкусненького.

На кадрах видно, как мужчины бесстрашно кормят лисицу с рук, а после она гуляет рядом с людьми.

«Моя маленькая, котик маленький», – обращается к ней мужчина на видео и снова кормит хищницу с руки.

Важно!

Управление по охране животного мира Амурской области настоятельно рекомендует сообщать о всех случаях встреч с дикими животными и не подходить к ним близко.

От лис можно заразиться бешенством, бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими заболеваниями.

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#животные #Тында

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