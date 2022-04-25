Голодная лиса пристает к пассажирам на трассе около Тынды
Водители сняли животное на видео
Новостной паблик города Тынды опубликовал видео, на котором лиса выходит на проезжую часть и настойчиво требует от пассажиров машины чего-нибудь вкусненького.
На кадрах видно, как мужчины бесстрашно кормят лисицу с рук, а после она гуляет рядом с людьми.
«Моя маленькая, котик маленький», – обращается к ней мужчина на видео и снова кормит хищницу с руки.
Важно!
Управление по охране животного мира Амурской области настоятельно рекомендует сообщать о всех случаях встреч с дикими животными и не подходить к ним близко.
От лис можно заразиться бешенством, бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими заболеваниями.
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