Истекающим водительским удостоверениям «продлят жизнь» на три года

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, эта мера направлена на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан в условиях санкций.

— Все, что идет на облегчение ведения бизнеса, – это здорово, – прокомментировал нововведение член Общественной палаты Приамурья и гендиректор Тындинской нефтяной компании Юрий Маркитан.

Действие автоматически продлят тем документам, срок которых истекает в период с 1 января этого года по 31 декабря 2023-го. Это коснется примерно 5 миллионов водительских удостоверений.

«Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления, – добавили также в правительстве РФ. – Помимо водительских удостоверений, оно распространяется на диагностические карты».

Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. Мера затронет около 600 организаций.

— Продление срока техосмотра на целый год – это, конечно же, облегчение для наших транспортных предприятий, – говорит гендиректор компании, работающей на севере Приамурья, Юрий Маркитан. Его предприятие занимается перевозкой опасных грузов.

— Северные районы Амурской области сегодня не обеспечены станциями технического осмотра. Чтобы пройти осмотр, владельцы автомобилей вынуждены либо приезжать в Благовещенск – это из Тынды 800 километров, из Сковородина – 700 километров в одну сторону, либо ехать в Нерюнгри, что тоже имеет определенные трудности, – продолжает Юрий Васильевич.

Руководитель предприятия говорит, что одна такая поездка обходится владельцу грузовой машины примерно в 100 тысяч рублей.

Продление сроков водительских удостоверения для многих – это тоже не только экономия денег, но и времени.

— Чтобы продлить водительское удостоверение, необходимо пройти медкомиссию. А часть этих медкомиссий есть не во всех больницах. Зачастую нужно ехать в Благовещенск, чтобы пройти нарколога и сдать соответствующие анализы, – объясняет гендиректор предприятия.

— Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес – последовательная работа правительства. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, демонстрируют эффективность и теперь. В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах, – прокомментировал вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.