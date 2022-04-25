Амурские полицейские оказали помощь женщине-водителю

Благодаря экипажу полиции спецроты областного ГИБДД удалось оказать своевременную медицинскую помощь женщине, которая почувствовала себя плохо за рулём на 22 километре автодороги Благовещенск – Свободный.

Внимание инспекторов Ильи Журавлева и Евгения Чемерисова привлёк автомобиль, остановившийся на трассе. За рулём машины была обнаружена жительница Благовещенска, которая пожаловалась на боли в области сердца и головокружение.

После этого женщина была эвакуирована в Благовещенск на патрульном автомобиле для оказания медицинской помощи. В настоящее время здоровью амурчанки ничего не угрожает, она поблагодарила сотрудников ГИБДД за внимание и профессионализм, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.