Амурские полицейские оказали помощь женщине-водителю
Сердечный приступ застал амурчанку на свободненской трассе
Благодаря экипажу полиции спецроты областного ГИБДД удалось оказать своевременную медицинскую помощь женщине, которая почувствовала себя плохо за рулём на 22 километре автодороги Благовещенск – Свободный.
Внимание инспекторов Ильи Журавлева и Евгения Чемерисова привлёк автомобиль, остановившийся на трассе. За рулём машины была обнаружена жительница Благовещенска, которая пожаловалась на боли в области сердца и головокружение.
После этого женщина была эвакуирована в Благовещенск на патрульном автомобиле для оказания медицинской помощи. В настоящее время здоровью амурчанки ничего не угрожает, она поблагодарила сотрудников ГИБДД за внимание и профессионализм, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.
Просмотров всего: 169