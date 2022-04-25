У россиян в мае будет 13 выходных

В мае в России в общей сложности будет 13 нерабочих дней. О том, как будут отдыхать граждане (трудящиеся по пять дней в неделю), рассказали в Минтруде РФ.

Праздничных дней будет два – 1 и 9 мая, День Весны и Труда и День Победы. Восемь выходных приходятся на субботу и воскресенье. Три дня перенесли: 1 мая – это воскресенье, поэтому нерабочий день будет и в понедельник, 2 мая, а 3 и 10 мая перенесли с новогодних каникул.

Таким образом, россияне с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.