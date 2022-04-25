Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:59 0

У россиян в мае будет 13 выходных

В Минтруде России рассказали о нерабочих днях в последнем весеннем месяце

У россиян в мае будет 13 выходных
Фото: pixabay.com

В мае в России в общей сложности будет 13 нерабочих дней. О том, как будут отдыхать граждане (трудящиеся по пять дней в неделю), рассказали в Минтруде РФ.

Праздничных дней будет два – 1 и 9 мая, День Весны и Труда и День Победы. Восемь выходных приходятся на субботу и воскресенье. Три дня перенесли: 1 мая – это воскресенье, поэтому нерабочий день будет и в понедельник, 2 мая, а 3 и 10 мая перенесли с новогодних каникул.

Таким образом, россияне с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Просмотров всего: 111

#отдых #праздники

распечатать


Общество

В Белогорске на центральной площади идут репетиции парада Победы
Общество 5

Сегодня православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи
Общество 8

В Белогорске во вторник отключат отопление

Общество

В Благовещенске в фестивале дарения «Мы вместе» поучаствовали более 1 200 человек
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь