Амурских пенсионеров, разжёгших костёр, выследили с беспилотника

В своем телеграм-канале спасатели пожарной части № 41 села Усть-Ивановка рассказали о том, что в ходе воздушного патрулирования ими было выявлено четыре нарушения правил пожарной безопасности. В трех случаях граждане сжигали мусор и сухую траву на своих участках, а в четвертом рядом с появившимся палом сухой растительности был зафиксирован трактор.

«23 апреля во время патрулирования в селе Волково Благовещенского района был замечен открытый огонь на одном из личных участков по улице Новая. С помощью громкоговорителя, который установлен на квадрокоптере, амурчанам было озвучено предупреждение о нарушении. Люди приняли правильное решение и самостоятельно затушили огонь», – говорят спасатели на видео, опубликованном в Telegram.

С начала пожароопасного сезона дроны уже применялись в Благовещенском, Тамбовском районах и Ивановском муниципальном округе. Три дня специалисты патрулировали Березовский заказник – обнаружили несколько природных возгораний, что позволило оперативно направить туда лесопожарную группировку для ликвидации огня, – сообщает пресс-служба амурского правительства.

Многократный зум с хорошим разрешением позволяет зафиксировать марку автомобиля или лицо человека на удалении в несколько сотен метров, а более чувствительное инфракрасное изображение – обнаружить возгорание с большой высоты. Кроме того, на квадрокоптерах установлены громкоговорители, которые предупреждают нарушителей о правилах во время особого пожароопасного периода на территории области, отмечают региональные власти.