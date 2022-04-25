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25апреля
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сегодня, 17:20 5

Амурских пенсионеров, разжёгших костёр, выследили с беспилотника

Дроны помогают обнаружить и природные возгорания

Амурских пенсионеров, разжёгших костёр, выследили с беспилотника
Фото: t.me/amursiespasateli

В своем телеграм-канале спасатели пожарной части № 41 села Усть-Ивановка рассказали о том, что в ходе воздушного патрулирования ими было выявлено четыре нарушения правил пожарной безопасности. В трех случаях граждане сжигали мусор и сухую траву на своих участках, а в четвертом рядом с появившимся палом сухой растительности был зафиксирован трактор.

«23 апреля во время патрулирования в селе Волково Благовещенского района был замечен открытый огонь на одном из личных участков по улице Новая. С помощью громкоговорителя, который установлен на квадрокоптере, амурчанам было озвучено предупреждение о нарушении. Люди приняли правильное решение и самостоятельно затушили огонь», – говорят спасатели на видео, опубликованном в Telegram.

С начала пожароопасного сезона дроны уже применялись в Благовещенском, Тамбовском районах и Ивановском муниципальном округе. Три дня специалисты патрулировали Березовский заказник – обнаружили несколько природных возгораний, что позволило оперативно направить туда лесопожарную группировку для ликвидации огня, – сообщает пресс-служба амурского правительства.

Многократный зум с хорошим разрешением позволяет зафиксировать марку автомобиля или лицо человека на удалении в несколько сотен метров, а более чувствительное инфракрасное изображение – обнаружить возгорание с большой высоты. Кроме того, на квадрокоптерах установлены громкоговорители, которые предупреждают нарушителей о правилах во время особого пожароопасного периода на территории области, отмечают региональные власти.

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#происшествия #технологии #пожары

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Комментарии
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  • LT

    LT
    1 час назад

    С помощью громкоговорителя, который установлен на квадрокоптере, амурчанам было озвучено предупреждение о нарушении. Люди приняли правильное решение и самостоятельно затушили огонь

    **

    а оно точно правильное.меня так жутко нервирует угроза с воздуха. ну прям крантец как

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Отправьте эти квадрокоптеры ребятам, которые участвуют в СВО, пользы от них будет больше. Здесь с пожарами справятся дожди.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    33 минуты назад

    Так вот они для чего нужны, квадрокоптеры. Пенсионеров пугать!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    33 минуты назад

    Всегда на даче жгли сухие ветки и траву, и никогда не было пожаров. Нашли преступников. Занимаются ХЗ чем...

  • Monarch

    Monarch
    2 минуты назад

    Где были эти квадрокоптеры 25 апреля утром, когда когда горел лес около кладбища на 8км?

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