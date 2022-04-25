В этом году амурчане получили почти 40,5 миллиона рублей за рождение второго ребёнка

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Почти 40,5 миллиона рублей в этом году получили амурские семьи, где родился второй ребёнок. Материальную поддержку за рождение второго ребёнка оказывают амурчанам в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в национальный проект «Демография».

Региональный материнский капитал является дополнением к материнскому капиталу, предоставляемому по линии Пенсионного фонда России. В этом году поддержку от региональных властей получили 236 амурских семей.

— Региональная выплата за второго ребёнка составляет 30 % от размера материнского (семейного) капитала. Для семей, в которых второй ребенок рожден до конца 2019 года, он составляет 157,3 тысячи рублей. Для семей, в которых второй ребенок рожден с начала 2020 года, – 207,9 тысячи рублей, – отметила начальник отдела организации социальных выплат и пособий министерства социальной защиты населения Амурской области Ольга Дмитриева.

Амурчанки, имеющие гражданство РФ и родившие второго ребёнка с начала 2019 года, могут рассчитывать на такую поддержку. При этом ребёнок также должен иметь гражданство РФ. В случае смерти женщины, объявлении её умершей, лишения (ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка право на получение выплаты возникает у отца ребенка.

— Выделенные средства родители могут потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей и покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, – уточнила Ольга Дмитриева.

В прошлом году региональную выплату получили 1 419 амурских семей, сообщает министерство соцзащиты Амурской области.

— Получить региональную меру поддержки можно, оформив в органах социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) либо в отделении Пенсионного Фонда России, в случае одновременного использования средств регионального и федерального материнских капиталов по одному и тому же направлению, – подчеркнула начальник отдела организации социальных выплат и пособий министерства социальной защиты населения Амурской области.