В Японии в возрасте 119 лет умерла самая пожилая жительница планеты
Японка Канэ Танака родилась в 1903 году
В Японии на 120-м году жизни скончалась самая пожилая жительница Земли Канэ Танака. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал NHK.
Канэ Танака родилась в 1903 году. Женщина пережила две мировые войны, причём на Второй мировой войне она потеряла мужа и старшего сына.
Танака всю жизнь работала в магазине, где продавала рисовые лепёшки. За свою жизнь жительница Японии стала свидетелем правления пяти императоров.
В 2006 году у женщины диагностировали онкологию. В 103 года она пережила операцию по удалению опухоли, после чего больше не жаловалась на проблемы со здоровьем.
Последние 17 лет Канэ Танака жила в доме престарелых в префектуре Фукуока. Долгожительница любила шоколад и газированные напитки.
В 2019 году японка была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли. Абсолютный рекорд по продолжительности жизни среди женщин принадлежит француженке Жанне Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.
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