В Японии в возрасте 119 лет умерла самая пожилая жительница планеты

Канэ Танака родилась в 1903 году. Женщина пережила две мировые войны, причём на Второй мировой войне она потеряла мужа и старшего сына.

Танака всю жизнь работала в магазине, где продавала рисовые лепёшки. За свою жизнь жительница Японии стала свидетелем правления пяти императоров.

В 2006 году у женщины диагностировали онкологию. В 103 года она пережила операцию по удалению опухоли, после чего больше не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Последние 17 лет Канэ Танака жила в доме престарелых в префектуре Фукуока. Долгожительница любила шоколад и газированные напитки.

В 2019 году японка была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли. Абсолютный рекорд по продолжительности жизни среди женщин принадлежит француженке Жанне Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.