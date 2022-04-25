Родители хабаровских школьников готовят письмо президенту с жалобой на бесконечные «минирования»

В связи с участившимися сообщениями о «минировании» хабаровских школ родители школьников решили направить письмо президенту РФ, чтобы он разобрался с проблемой. По словам родителей, из-за бесконечных эвакуаций, вызванных ложными сигналами о минировании, дети не успевают усваивать образовательную программу. Учебные нагрузки из-за пропуска уроков растут, а родителям после своей работы приходится дома выполнять функцию учителя.

Эвакуации школ в соседнем регионе стали практически ежедневным явлением и уже вызывают серьезное беспокойство у жителей краевой столицы. Поскольку прекратить «минирования» пока не удается, люди готовят обращение к Владимиру Путину. В письме главу государства просят разобраться с проблемой, так как срывы занятий негативно сказываются на образовательном процессе.

«Родители серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией, задают администрациям школ вопросы, на которые не получают исчерпывающие ответы. Но в связи со значительным невыполнением учебной программы учителя увеличивают объем домашних заданий и самостоятельных работ по изучению материла, по факту не проводя уроки. Вся нагрузка по обучению детей ложится на плечи родителей, которые весь день находятся на работе, а поздно вечером выполняют функционал учителей», – цитирует обращение родителей хабаровских школьников DVHAB.RU.

Кроме того, президента просят обратить внимание и на то, что в то время, когда дети остаются без должного присмотра, им угрожает дополнительная опасность. Особенно это касается учеников младших классов. Еще одно опасение родителей – здоровье детей. Зачастую во время эвакуации школьники не успевают нормально одеться и выходят на улицу без верхней одежды, что в условиях дальневосточного климата довольно рискованно.

В письме к президенту хабаровчане просят также проверить работу силовых структур Хабаровского края и разобраться, почему злоумышленники, рассылающие сообщения о «минированиях», до сих пор не пойманы.