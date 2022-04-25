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сегодня, 15:51 0

Новая жена Павла Мамаева заявила, что они не собираются ничего платить бывшей супруге футболиста

Беременная Надежда Санько возмущена размером алиментов мужа

Новая жена Павла Мамаева заявила, что они не собираются ничего платить бывшей супруге футболиста
Фото: cosmo.ru

Не утихают страсти вокруг развода Павла и Аланы Мамаевых. В конфликт бывших супругов всё чаще вмешивается новая жена футболиста Надежда Санько. Больше всего её беспокоят финансовые вопросы, сообщает «СтарХит».

Пока футболист занят на тренировках, Санько отвечает в соцсетях на вопросы подписчиков. Надежда рассказала, что они пока не знают пол ребёнка, который должен родиться в начале июля. У Санько также есть шестилетний сын Абдуллах от предыдущего брака.

Разговоры о прошлых отношениях Павла, которые закончились скандальным разводом, приводят жену футболиста в бешенство. Недавно суд обязал спортсмена выплачивать на содержание дочери Алисы треть дохода. Однако череда разбирательств ещё не закончилась. На днях Надежда снова затронула эту ситуацию.

По словам Санько, они с мужем не собираются ничего платить Алане. Футболист сам решит, сколько денег выплачивать дочке. Блогер пояснила, что на содержание сына у неё уходит около 200 тысяч рублей. Этой суммы достаточно, чтобы ребёнок был обеспечен вещами первой необходимости, а также занятиями в кружках и секциях.

Таким образом, Надежда даёт понять, что Алана просит слишком большие суммы алиментов. По мнению Санько, бывшая жена футболиста «хочет упасть на иждивение», но такого не будет.

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#дети #соцсети #спорт #суды #финансы

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