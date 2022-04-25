Новая жена Павла Мамаева заявила, что они не собираются ничего платить бывшей супруге футболиста

Пока футболист занят на тренировках, Санько отвечает в соцсетях на вопросы подписчиков. Надежда рассказала, что они пока не знают пол ребёнка, который должен родиться в начале июля. У Санько также есть шестилетний сын Абдуллах от предыдущего брака.

Разговоры о прошлых отношениях Павла, которые закончились скандальным разводом, приводят жену футболиста в бешенство. Недавно суд обязал спортсмена выплачивать на содержание дочери Алисы треть дохода. Однако череда разбирательств ещё не закончилась. На днях Надежда снова затронула эту ситуацию.

По словам Санько, они с мужем не собираются ничего платить Алане. Футболист сам решит, сколько денег выплачивать дочке. Блогер пояснила, что на содержание сына у неё уходит около 200 тысяч рублей. Этой суммы достаточно, чтобы ребёнок был обеспечен вещами первой необходимости, а также занятиями в кружках и секциях.

Таким образом, Надежда даёт понять, что Алана просит слишком большие суммы алиментов. По мнению Санько, бывшая жена футболиста «хочет упасть на иждивение», но такого не будет.