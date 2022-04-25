В Благовещенске на территории кампуса АмГУ появились новые арт-объекты

В Благовещенске будущие дизайнеры, педагоги-художники, архитекторы (всего около 60 человек) приняли участие в творческом состязании «Арт-проект FORMA». Проект является победителем конкурса на получение муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2022 году. Результатом состязания стали пять арт-объектов, установленных на территории кампуса АмГУ.

Создатели новых арт-объектов на заданную тему – команды преподавателей и студентов АмГУ, Дальневосточного ГАУ, БГПУ, педколледжа и колледжа строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. — Перед командами стояла задача: из деревянного каркаса в виде куба два на два метра создать арт-объект на тему «Истоки». Тема выбрана не случайно: в Год культурного наследия особенно важны популяризация народного искусства, культурных традиций, самобытности народов России, – рассказала автор проекта, декан факультета дизайна и технологии АмГУ Елена Коробий.

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Виктория Большакова