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25апреля
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сегодня, 16:21 3

В Благовещенске на территории кампуса АмГУ появились новые арт-объекты

Проект победил в конкурсе на получение гранта

В Благовещенске на территории кампуса АмГУ появились новые арт-объекты
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске будущие дизайнеры, педагоги-художники, архитекторы (всего около 60 человек) приняли участие в творческом состязании «Арт-проект FORMA». Проект является победителем конкурса на получение муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2022 году. Результатом состязания стали пять арт-объектов, установленных на территории кампуса АмГУ.

Создатели новых арт-объектов на заданную тему – команды преподавателей и студентов АмГУ, Дальневосточного ГАУ, БГПУ, педколледжа и колледжа строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Перед командами стояла задача: из деревянного каркаса в виде куба два на два метра создать арт-объект на тему «Истоки». Тема выбрана не случайно: в Год культурного наследия особенно важны популяризация народного искусства, культурных традиций, самобытности народов России, – рассказала автор проекта, декан факультета дизайна и технологии АмГУ Елена Коробий.

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#культура #студенты

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    ...на территории кампуса)))) Ну вы и юмористы!

  • Mainer

    Mainer
    35 минут назад

    Вот уже это, прошу прощения, и эта "блевотная" западная "культурка" и до нашего Дальнего Востока добралась.

    Какой вздорный бред! ;-(

    Нормальный и здоровый мозг на "это" не способен.

    Ужас...

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    24 минуты назад

    Думал скворечник большой делают. Для страусов. А, нет. Извините, перепутал.

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