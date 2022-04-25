В Благовещенске отреставрируют фасад храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

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В июне этого года в Благовещенске начнут реставрировать фасад храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и ремонтировать склеп. Один из прихожан пожертвовал более семи миллионов рублей на работы, сообщает Народный музей имени Александра Кириллова.

Имя мужчины не сообщается, известно, что он является золотопромышленником. В ходе реставрации с кирпичей уберут все надписи, оставленные выпускниками училища, которое располагалось в здании до 2011 года. Выяснилось, что надписи разрушают старые кирпичи, это подтвердила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области. В склепе, который давно не используется, после ремонта оборудуют музей, сюда перенесут и скульптуру спящего ангела. Долгое время считалось, что она пропала, но в 2020 году её обнаружили во время исследования склепа.

— В музее будут находиться старинные молитвословы и Библия 1904 года выпуска. Известно, что в 1907 году отец одной из девочек-епархиалок подарил ей священную книгу для занятий по Ветхому и Новому Заветам. Мы обязательно всё это расположим в будущем музее, где будет соблюдаться необходимый температурный режим. Здесь же останется старинный купол, который изначально находился над входом в храм. После 1918 года на нем остались пулевые отверстия, – рассказал иерей Евгений Семерня.

Церковь построили в начале прошлого века, деньги на её возведение пожертвовали золотопромышленники и меценаты супруги Левашёвы. Тогда её пристроили к бывшему епархиальному училищу для девочек (сейчас это педагогический колледж), Ольга Левашёва была попечительницей училища. После смерти женщины в 1912 году её захоронили в склепе под алтарём храма, но в 1918 году могилу разорили, а купола и кресты с храма снесли. Останки Левашёвой перезахоронили, местонахождение её могилы до сих пор неизвестно. Через какое-то время в склепе установили надгробную плиту с её именем, после ремонта здесь поставят неугасимые лампады.