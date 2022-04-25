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25апреля
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сегодня, 15:39 2

Из-за отключения воды в Благовещенске часть детских садов остановят работу

Отключение запланировано с 25 по 27 апреля

Из-за отключения воды в Благовещенске часть детских садов остановят работу
Фото: pixabay.com

В связи с проведением плановых работ на водозаборе «Северный» сразу в нескольких районах города на два дня закроют детские сады.

Амур.инфо уже сообщало о том, что без холодного и горячего водоснабжения на период с 22:00 25 апреля до 22:00 27 апреля останутся следующие районы Благовещенского городского округа:

  • Моховая Падь;
  • Садовое;
  • Астрахановка;
  • «Амурский бройлер»;
  • Сплавная контора;
  • Хладокомбинат;
  • Мясокомбинат;
  • Аэропорт;
  • Северо-восточная часть города;
  • 2-й и 3-й микрорайоны.

Детские сады, расположенные в этих районах, в период отключения водоснабжения детей принимать не будут. Осуществлять свою деятельность на привозной воде они не имеют права, пояснили в мэрии.

Не будут работать и школы, но по другой причине, рассказали в администрации Благовещенска. На 27 апреля в школах города запланирован репетиционный экзамен, поэтому школьники, кроме тех, кто его сдает, будут на дистанционном обучении.

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#дети #ЖКХ #образование

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Что можно "в плановом порядке" делать целых 2 дня? Подруга из США пишет, что у них после торнадо всё восстанавливают за 3 дня.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    34 минуты назад

    В плановом порядке целых два дня можно ничего не делать. =)

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