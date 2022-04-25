Из-за отключения воды в Благовещенске часть детских садов остановят работу

В связи с проведением плановых работ на водозаборе «Северный» сразу в нескольких районах города на два дня закроют детские сады.

Амур.инфо уже сообщало о том, что без холодного и горячего водоснабжения на период с 22:00 25 апреля до 22:00 27 апреля останутся следующие районы Благовещенского городского округа:

Моховая Падь;

Садовое;

Астрахановка;

«Амурский бройлер»;

Сплавная контора;

Хладокомбинат;

Мясокомбинат;

Аэропорт;

Северо-восточная часть города;

2-й и 3-й микрорайоны.

Детские сады, расположенные в этих районах, в период отключения водоснабжения детей принимать не будут. Осуществлять свою деятельность на привозной воде они не имеют права, пояснили в мэрии.

Не будут работать и школы, но по другой причине, рассказали в администрации Благовещенска. На 27 апреля в школах города запланирован репетиционный экзамен, поэтому школьники, кроме тех, кто его сдает, будут на дистанционном обучении.