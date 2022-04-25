Из-за отключения воды в Благовещенске часть детских садов остановят работу
Отключение запланировано с 25 по 27 апреля
В связи с проведением плановых работ на водозаборе «Северный» сразу в нескольких районах города на два дня закроют детские сады.
Амур.инфо уже сообщало о том, что без холодного и горячего водоснабжения на период с 22:00 25 апреля до 22:00 27 апреля останутся следующие районы Благовещенского городского округа:
- Моховая Падь;
- Садовое;
- Астрахановка;
- «Амурский бройлер»;
- Сплавная контора;
- Хладокомбинат;
- Мясокомбинат;
- Аэропорт;
- Северо-восточная часть города;
- 2-й и 3-й микрорайоны.
Детские сады, расположенные в этих районах, в период отключения водоснабжения детей принимать не будут. Осуществлять свою деятельность на привозной воде они не имеют права, пояснили в мэрии.
Не будут работать и школы, но по другой причине, рассказали в администрации Благовещенска. На 27 апреля в школах города запланирован репетиционный экзамен, поэтому школьники, кроме тех, кто его сдает, будут на дистанционном обучении.
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