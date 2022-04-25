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сегодня, 15:12 0

Бывший муж Оксаны Акиньшиной забрал у неё детей

Акиньшина навещает сына и дочь в Грузии

Бывший муж Оксаны Акиньшиной забрал у неё детей
Фото: cosmo.ru

У Оксаны Акиньшиной трое детей от разных мужей. В апреле актриса прилетела в Тбилиси. СМИ пишут, что артистка захотела навестить своих детей, которые живут с отцом, сообщает «Экспресс газета».

Старший сын Акиньшиной появился на свет в первом браке с кинопрокатчиком Дмитрием Литвиновым. У Филиппа с рождения серьёзные проблемы со здоровьем, он живёт в Санкт-Петербурге с мамой актрисы. От продюсера Арчила Геловани Оксана родила сына Константина и дочку Эмми. Стало известно, что после развода артистки её дети остались жить с отцом.

В апреле Акиньшина прилетела в Тбилиси в компании Данилы Козловского. Возможно, актриса отправилась в Грузию ради двоих детей. Говорят, что она использует любой перерыв в работе, чтобы побыть с наследниками. В марте они вместе отдыхали на горнолыжном курорте.

После рождения детей Геловани увёз всю семью в Швейцарию. Однако тихая и размеренная жизнь в горах быстро надоела Оксане. По её словам, там невозможно всё время находиться, поскольку жизнь превращается в день сурка.

В какой-то момент Акиньшина не выдержала и объявила, что собирается разводиться. Приятель актрисы рассказал, что Геловани поставил условие, что наследники останутся с ним. В своё время он забрал и старшего сына у первой жены. Сын и дочь артистки остались жить с отцом, а звёздная мать навещала их время от времени.

Геловани – наследник знаменитого княжеского грузинского рода. Он учился в МГИМО, в Гарвардском и Бостонском университетах. Он занимался предпринимательством, а 15 лет назад загорелся продюсированием спектаклей и фильмов. В 2009 году он возглавил совет директоров киностудии «Грузия-фильм».

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#дети #шоу-бизнес

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