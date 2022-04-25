В МЧС рассказали, с каких рек в Амурской области уже сошёл лёд

Согласно информации Амурского ЦГМС, гидрологическая обстановка на реках области развивается в соответствии с прогнозом – продолжаются процессы разрушения льда. На сегодняшний день произошло вскрытие малых рек южных районов области – Томи, Архары, Белой, Завитой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

На сегодняшний день идёт процесс вскрытия основных рек. Ледоход наблюдается на Зее от села Мазаново до города Благовещенска, на Среднем Амуре – от села Гродеково и ниже по течению в пределах области.

В связи с процессами вскрытия на отдельных участках рек наблюдаются колебания уровней воды, при этом все реки в пределах поймы.

Напомним, в Приамурье началось поэтапное открытие навигации. С 15 апреля судам официально разрешили ходить на реке Бурее с притоками, с 1 мая планируется открытие навигации на реках Амур, Зея, Селемджа с притоками.