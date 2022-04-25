Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров признался, что принимает антидепрессанты
Макаров рассказал о непростом периоде в жизни
Ведущий программы «Маска» Вячеслав Макаров пожаловался на проблемы со здоровьем. Артист рассказал, что, несмотря на свою жизнерадостность и хорошее чувство юмора, столкнулся с необоснованной тревогой и принимал антидепрессанты, сообщает «Вокруг ТВ».
Гостем нового выпуска YouTube-шоу «МузLOFT» стал Вячеслав Макаров. Телеведущий признался, что столкнулся с нервным состоянием и необоснованным чувством тревоги. Он отметил, что начал принимать антидепрессанты, и всего через пять дней ему стало лучше. При этом артист не исключил эффект плацебо. По словам Макарова, теперь он всегда использует лекарственные препараты, когда у него возникает такое состояние.
Вячеслав рассказал, что испытал депрессию после ухода из шоу «Однажды в России» в 2018 году. В какой-то момент он понял, что не может реализоваться в программе, поэтому покинул проект. Телеведущий отметил, что для него это был трудный период в жизни, ведь он «ушёл в никуда».
Ранее Макаров уже говорил, что у него возникли творческие разногласия с коллективом. Он осознал, что жанр пародии ему не интересен, и не хотел существовать в шоу в контексте юмористической песни.
Тем не менее, Вячеслав остался в хороших отношениях с Азаматом Мусагалиевым. По его словам, он в любой момент может связаться с ним и другими ребятами по телефону. Макаров благодарен бывшим коллегам за опыт и сотрудничество, однако принял решение двигаться в своём направлении.
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