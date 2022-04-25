Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров признался, что принимает антидепрессанты

Гостем нового выпуска YouTube-шоу «МузLOFT» стал Вячеслав Макаров. Телеведущий признался, что столкнулся с нервным состоянием и необоснованным чувством тревоги. Он отметил, что начал принимать антидепрессанты, и всего через пять дней ему стало лучше. При этом артист не исключил эффект плацебо. По словам Макарова, теперь он всегда использует лекарственные препараты, когда у него возникает такое состояние.

Вячеслав рассказал, что испытал депрессию после ухода из шоу «Однажды в России» в 2018 году. В какой-то момент он понял, что не может реализоваться в программе, поэтому покинул проект. Телеведущий отметил, что для него это был трудный период в жизни, ведь он «ушёл в никуда».

Ранее Макаров уже говорил, что у него возникли творческие разногласия с коллективом. Он осознал, что жанр пародии ему не интересен, и не хотел существовать в шоу в контексте юмористической песни.

Тем не менее, Вячеслав остался в хороших отношениях с Азаматом Мусагалиевым. По его словам, он в любой момент может связаться с ним и другими ребятами по телефону. Макаров благодарен бывшим коллегам за опыт и сотрудничество, однако принял решение двигаться в своём направлении.