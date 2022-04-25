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сегодня, 14:07 1

Глава амурского минобра оценила подъём флага в кадетском корпусе

Торжественно начинать каждую учебную неделю планируют во всех школах региона

Глава амурского минобра оценила подъём флага в кадетском корпусе
Фото: obr.amurobl.ru

С 1 сентября амурские школы и колледжи будут начинать учебные недели с подъёма государственного флага под гимн России. Однако в Амурском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю. В. Кузнецова такая традиция существует со дня его образования. На торжественном открытии учебной недели побывала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

— Это очень хорошая традиция. Кадетский корпус сегодня возвращается к ней после периода разобщения из-за пандемии. Поднятый высоко государственный флаг говорит о гордости за свою Родину. Это нацеливает людей на исполнение своего гражданского долга, долг школьников – хорошо учиться, не подводить своих товарищей. Приятно, что амурские школы и колледжи поддержали инициативу министра просвещения РФ, в которой предлагается начинать учебные недели с подъема государственного флага под гимн России. Во всех образовательных организациях новая традиция будет заведена с 1 сентября, – прокомментировала Светлана Яковлева.

— Я считаю, что каждый гражданин должен знать символику своего государства и относиться к ней с уважением, – поделился мнением девятиклассник Амурского кадетского корпуса Сергей Мацков.

В рамках торжественного построения в честь начала учебной недели в кадетском корпусе наградили победителей и призеров спортивных соревнований, проходивших на прошлой неделе. Так, зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области вручила награды за второе место в общекомандном зачете областной военно-патриотической игры «Победа». Также дипломами и медалями отметили кадетов, которые заняли лидирующие позиции в соревнованиях по шахматам и спортивному ориентированию.

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#дети #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    а кого там назначили руководить благовещенским образованием?пол года прошло с бегства Поцелуевой

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