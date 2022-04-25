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25апреля
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сегодня, 13:45 0

Благовещенец украл алкоголь на 70 тысяч рублей

Мужчину также признали виновным в незаконном обороте наркотиков

Благовещенец украл алкоголь на 70 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Ранее судимого жителя областного центра признали виновным в девяти кражах и незаконном обороте наркотиков, сообщает Благовещенский городской суд.

С конца ноября 2020 года до января 2021 года осуждённый занимался кражами дорогого алкоголя, общий ущерб составил почти 70 тысяч рублей.

В этот же период мужчина решил купить наркотики и заказал их через интернет, оплатил через банкомат. После оплаты ему отправили координаты закладки, там он нашёл свёрток с запрещённым веществом массой 0,91 грамма. В тот же день его задержали сотрудники ДПС. Увидев полицейских, злоумышленник выбросил свёрток, но позже пакетик с запрещенным веществом нашли под машиной.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновному три года и десять месяцев лишении свободы в колонии общего режима. Кроме того, амурчанина обязали возместить ущерб магазинам.

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#криминал #происшествия #суды

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