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В Амурской области прекратила работу последняя ледовая переправа

Переправу через реку Селемджу закрыли из-за разрушения льда

В Амурской области прекратила работу последняя ледовая переправа
Фото: pexels.com

В понедельник, 25 апреля, из-за разрушения ледового покрытия закрылась последняя ледовая переправа в Амурской области. Речь идет о переходе через реку Селемджу в районе 28 километра автодороги Коболдо – Огоджа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

На территории области действующих ледовых переправ больше нет. Гидрологическая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом, продолжается вскрытие и очищение рек ото льда.

МЧС напоминает, что выходить на водоемы в период ледохода опасно для жизни. В период вскрытия рек категорически запрещено подходить близко к водоемам, выходить на лёд и проверять прочность ударом ноги. Нельзя кататься на плавающих льдинах и самодельных плотах, переходить водоемы по льду. Специалисты рекомендуют родителям не оставлять вблизи водоёмов детей без присмотра.

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#МЧС #природа #транспорт

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