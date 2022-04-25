Бывшая жена Моргенштерна прокомментировала признание рэпера в изменах
Моргенштерн заявил, что не считает измены предательством
Брак Моргенштерна и Дилары не продержался и года. На днях рэпер выпустил видео, в котором рассказал о разладе с женой. Алишер признался, что неоднократно изменял супруге, но не считает это предательством, сообщает «СтарХит».
В начале апреля Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с Моргенштерном, за которого вышла замуж в прошлом году. 22-летняя девушка призналась, что их отношения дали трещину вскоре после свадьбы. Сам рэпер дал понять, что главной причиной их расставания стали его частые измены.
На днях Моргенштерн выпустил целый фильм, в котором подробно рассказал о разладе с женой. Однако Дилара рассказала в соцсетях, что не смогла досмотреть откровенное интервью Алишера.
24-летний рэпер заявил, что у них с супругой абсолютно разное представление о любви и семейной жизни. Для неё это преданность, быть рядом с семьёй. Сам Моргенштерн не считает измену предательством и подчёркивает, что для него карьера важнее семьи.
Музыкант уверен, что всё произошедшее в их с Диларой отношениях идёт из детства. Девушка выросла в крепкой семье, где родители всегда вместе и поддерживают друг друга. Алишера воспитывала только мама, а его отец постоянно куролесил.
Сейчас Дилара привыкает к новой реальности и, несмотря на проблемы в личной жизни, чувствует себя достаточно хорошо. При этом она не скрывает, что по-прежнему любит Моргенштерна, хоть до сих пор не может многое ему простить.
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