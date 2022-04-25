Проект об амурской литературе признали уникальным явлением в России

С 18 по 21 апреля в Москве проходила первая Всероссийская литературная мастерская – проект Ассоциации союзов писателей и издателей, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках мастерской был представлен амурский проект, получивший признание на всероссийском уровне.

В первой Всероссийской литературной мастерской приняли участие 170 начинающих писателей со всей России. В течение четырёх дней они учились писательскому мастерству у известных российских авторов и сценаристов, работали с издателями, встречались с деятелями культуры, читали свои произведения.

Для участников подготовили творческие встречи с режиссером Кареном Шахназаровым, директором Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрием Баком, президентом Российской государственной библиотеки Виктором Федоровым, поэтом Дмитрием Воденниковым.

Наш регион представлял Андрей Коваленко, руководитель молодёжного амурского литературного объединения при Амурской областной общественной писательской организации. Он представил свой проект мультимедиа-мастерской «Родное слово Амурской области», в который входят видеопроекты «Мир Амурской литературы», «Хрестоматия литературы Амурской области» и «Азы литературы». Ролики демонстрировались в рамках деловой программы всероссийской мастерской.

Проект «Мир Амурской литературы» представляет собой сериал о литературных явлениях и амурских писателях, оставивших в литературном наследии региона большой след.

— Предполагается, что по каждому амурскому автору делается несколько коротких серий по 7-10 минут, с биографическими справками и отрывками произведений, максимально характеризующих писателя и его творчество. Подобный формат удобен для открытых уроков по «Родному слову» или классных часов. Учителя могут использовать видеоролик в начале занятия, после чего обсудить увиденное, прочитать какие-либо дополнительные материалы и стихи, – комментирует автор проекта Андрей Коваленко.

На данный момент создано четыре серии по творчеству и биографии Леонида Волкова, первого амурского поэта, по одной серии о Михаиле Аношкине и Петре Комарове.

Эта практика была отмечена экспертами и участниками как «уникальное литературное явление» в рамках страны. Практикой заинтересовался телеканал «Культура», а мастера литературы и киноиндустрии высказали свои предложения по совершенствованию и улучшению созданных материалов и реализации проекта в полноценном кинопрокатном формате. Команде Приамурья предложили стать консультантами для разрабатываемых проектов в Липецке, Нижнем Тагиле и Воронеже.

А в Благовещенске с 17 по 24 мая состоится первая этноконференция «Волковские чтения-2022», организаторами которой являются молодёжное амурское литературное объединение и муниципальная информационная библиотечная система.